بومبيو يدعو باكستان إلى تحسين ملف الحريات الدينية

دعا وزير الخارجية الأميركي إسلام أباد الجمعة، إلى الحدّ من تجاوزات القانون الباكستاني المتعلّق بالتجديف الديني والتي تجلّت في حكم الإعدام الصادر بحق المسيحية آسيا بيبي التي أخلي سبيلها في 2018 بعدما أمضت ثماني سنوات خلف القضبان.

وقال بومبيو أثناء عرضه تقرير وزارته حول الحريات الدينية في العالم لعام 2018، والذي أدان أيضًا إيران، إنّ أكثر من 40 شخصًا حكم عليهم في باكستان بالإعدام أو السجن لمدى الحياة استنادًا إلى قانون التجديف الديني.

وأضاف: "نواصل الدعوة إلى الإفراج عنهم ونشجّع الحكومة على تعيين مبعوث" للحريات الدينية.

وكانت قضية آسيا بيبي، المزارعة الباكستانية المسيحية التي حكم عليها في 2010 بالإعدام بعدما اتّهمتها قرويتان مسلمتان بـ"شتم" النبي محمد أثناء عراك دار بينهن حول كوب ماء.

