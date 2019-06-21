خطوة أمريكية جديدة تزيد التوتر مع "هواوي"

حظرت وزارة التجارة الأمريكية خمسة كيانات صينية إضافية من شراء مكونات من شركات توريد أمريكية لتوسع قائمتها السوداء التي تضم شركة هواوي تكنولوجيز عملاق الاتصالات الصيني.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت وزارة التجارة في بيان اليوم الجمعة إن شركة "هيجون" الصينية التابعة لشركة "أيه إم دي" الأمريكية ستتم إضافتها على قائمة الوزارة، في حين أن الكيانات الأخرى هي: "تشينجدو هيجوانج انتجريتيد سيركيوت" و"تشيندجو هيجوانج ميكرو الكترونيكس تكنولوجي" و"سوجون" و"معهد ويشي جيانجنان لتكنولوجيا الحوسبة".

يذكر ان العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين أثرت سلبا على الاقتصاد الصيني الذي تداعى بسبب فرض العقوبات الامريكية وتهديدات ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية.