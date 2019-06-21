منتخب الكاميرون يصل مطار القاهرة (صور)

وصل منتخب الكاميرون إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل، بعد تأخر نحو 3 ساعات، فكان من المقرر أن يصل في الثامنة مساء اليوم الجمعة.



واستقبل المنتخب الكاميروني كلِّ من الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.



وأهدى جنينة درع تكريم باسم وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى إلى وزير الشباب والرياضة الكاميرونى الذى جاء لمؤازرة منتخب بلاده.



وتحرص وزارة الطيران، والشركات التابعة لها على الاهتمام بتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.



وشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار ويعتبر منتخب الكاميرون اخر المنتخبات المقرر وصولها.