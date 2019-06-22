السودان.."قوى الحرية والتغيير" تعلن موقفها من المبادرة الإثيوبية اليوم

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمي الجمعة، أن الرأي الغالب حول المبادرة الإثيوبية هو قبولها، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها رسميًا اليوم السبت.



وبحسب ما أرودته صحيفة المشهد السودانية، فأن القيادي في قوى الحرية التغيير، عمر الدقير، قال إن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وإن الإعلان سيكون غذا السبت للبدء في تنفيذها على الأرض.



وكان مصدر قيادي في قوى الحرية والتغييرصرح لـ "العربية الحدث" أنهم تسلموا الخميس الماضي مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الأفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.



وأوضح أن المبادرة حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للمجلس العسكري بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق، على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.



وأشار إلى أن المقترح وجد موافقة مبدئية من قبل الحرية والتغيير، التي يفترض أن ترسل ردها للوسيط الإثيوبي.