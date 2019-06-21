واشنطن تجلي بعض متعاقدي لوكهيد مارتن من العراق

قالت مصادر عسكرية وأمنية عراقية، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء بعض متعاقدي لوكهيد مارتن وساليبورت من قاعدة عسكرية بالعراق.



وأضافت المصادر لوكالة رويترز الإخبارية، أن إجلاء المتعاقدين الأمريكيين من القاعدة العراقية وشيك وسيتم على مرحلتين، موضحة أن خطط إجلاء مئات من المتعاقدين الأمريكيين من قاعدة بلد ترتبط بتهديدات أمنية محتملة.



يذكر أن لوكهيد مارتن، شركة أمريكية، وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل، كانت الشركة قد طورت أول طائرة تستخدم تقنية التخفي من الرادار والتي دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي تحت اسم أف 117 نايت هوك،وكانت تصنع العديد من الطائرات المدنية مثل لوكهيد إل-1011 تراى ستار.