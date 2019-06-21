تقرير: الاتحاد الأمريكي يتوصل لاتفاق مع لاعبات كرة القدم بشأن الأجور

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مبدئي لبدء جهود وساطة مع لاعبات المنتخب الوطني للسيدات بشأن دعوى قضائية رفعتها اللاعبات للمطالبة بأجور متساوية مع فريق الرجال.



ونقلت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن فريق الدفاع عن اللاعبات وافق، في خطاب يوم الاثنين الماضي، على المشاركة في جهود وساطة بعد ختام كأس العالم للسيدات التي ستنتهي في السابع من يوليو.



وأقامت جميع لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات وعددهن 28 لاعبة يدافعن عن لقبهن في كأس العالم وتأهلن إلى دور الستة عشر في البطولة المقامة هذا العام في فرنسا، الدعوى أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس في مارس.



وتتهم لاعبات من بينهن ميجان رابينو وكارلي لويد وأليكس مورجان الاتحاد بالتمييز لأن السيدات يحصلن على أجور أقل باستمرار من نظرائهن الرجال.



وتضمنت الدعوى أيضا شكاوى بشأن الأجور وكل ظروف العمل الأخرى تقريبا ومنها ظروف السفر والرعاية الطبية والترويج للمباريات والتدريب وهي جميعا تقل عن مستويات نظرائهن من الرجال.



وقالت مولي ليفنسون المتحدثة باسم اللاعبات في التقرير "نأمل أن يكون تعهدهم بتقديم مقترح لحل مشاكل التمييز المستمر بين الرجال والسيدات حقيقيا.