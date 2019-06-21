"آبل" ستقود نمو مبيعات الساعات الذكية حتى عام 2023

من المتوقع أن تقود "آبل" نمو مبيعات الساعات الذكية في السنوات الأربع القادمة، ويأتي أقرب منافسيها خلفها بفارق كبير، وفقًا لتقرير فصلي صادر عن شركة أبحاث السوق "آي دي سي".

وأوضح التقرير أن شحنات سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميا ستزيد مجتمعة من 222.9 مليون وحدة في عام 2013 إلى 302.3 مليون وحدة في عام 2023، مع احتفاظ الساعات بأكبر حصة في تلك السوق بنحو 43.5% من جميع الأجهزة القابلة للارتداء.

ويعني ذلك أن الساعات ستنمو من 91.8 مليون وحدة في العام الجاري إلى 131.6 مليون وحدة بعد أربع سنوات من الآن، بفضل زيادة تطور تطبيقات الصحة واللياقة وإمكانية التواصل مع تطبيقات وأنظمة متعددة.

ويعكس التقرير الحديث زيادة في التقديرات بحوالي 25 مليون وحدة مقارنة بالتقرير الصادر في مارس الماضي، والذي توقع نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء إلى 279 مليون وحدة في السنوات الأربع القادمة.