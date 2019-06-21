مشجعو الإسكندرية: الجول الأول أشعل حماسنا وننتظر الثاني من صلاح

أشعل الجول الأول حماس المشجعين السكندريين أثناء تشجعيهم المنتخب المصري أمام منافسه الزيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال المواطن أحمد أسامة، إن الجول الأول لتريزيجية أشعل الحماس بداخلنا، موضحا: "أداء اللاعبين من كلتا الفريقين جيد، وأن المنافسة ليست بسيطة وهناك تحدي كبير أمام المنتخب المصري".



وأضاف المواطن عبد الله علي، أن المباراة ستزداد حماسا في الشوط الثاني، فلدينا أمل في إن محمد صلاح يحرز الهدف الثاني.



انطلقت مساء اليوم الجمعة، المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية بين فريقي مصر وزيمبابوي لعام ٢٠١٩.



وامتلأت الكافيهات بالمشجعين حاملين الأعلام المصرية، أمام شاشات العرض استعدادا لتشجيع المنتخب المصري.