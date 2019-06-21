هيئة كبار العلماء السعودية تهاجم الأمم المتحدة بسبب "خاشقجي"

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، رفضها التام، واستنكارها الشديد لتقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أن التقرير احتوى على اتهامات باطلة لقيادة المملكة ونظامها العدلي.



وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيان اليوم الجمعة، إن المقررة الخاصة تستند في اتهاماتها إلى تلفيقات إعلامية غير محايدة اعتمدت تصعيد القضية للخروج بها عن مسارها العدلي؛ لأسباب سياسية وأيدولوجية للنيل من المملكة قيادة وشعبًا، وللنيل من وحدتها واستقرارها، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأكدّت هيئة كبار العلماء أن التقرير الأممي يعد تدخلًا سافرًا للتأثير في النظام القضائي بالمملكة، واعتداء على استقلال قضائها الذي كفله نظامها الأساسي للحكم.



وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن شعب المملكة وقيادته يقف صفًا واحدًا في تجريم قتل المواطن جمال خاشقجي مع محاسبة المسؤولين عن ذلك؛ وأنه يقف صفًا واحدًا ضد كل من يحاول المساس بدستور المملكة واستقلال قضائها ونظامها العدلي.