الجيش العراقي يعتقل مسؤول ديوان الغنائم لتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد.



وقالت المديرية في بيان: "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي التنك بالجانب الأيمن من الموصل".



ولفتت إلى أن "هذا الإرهابي عمل مسؤولا عن ما يسمى بديوان الغنائم في القيروان، ولديه أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".



وأعلنت العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيها من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.