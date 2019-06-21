الجيش الليبي: نقترب من حسم عملية تحرير طرابلس

أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش تقترب من حسم عملية تحرير طرابلس، التي بدأت منذ أكثر من شهرين، حسبما نقلت عنه صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم الجمعة.



وأشار المحجوب في تصريحاته إلى أن الشباب المغرر به بدأ في العزوف عن القتال بصفوف الميليشيات المسلحة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بتلك التشكيلات الداعمة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.



وأضاف أن ليبيا تعيش مرحلة دقيقة وحساسة للغاية ما دفع الشعب للاصطفاف خلف المؤسسة العسكرية.



وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ بدء معركة تحرير "طوفان الكرامة" التي أطلقها المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل الماضي، لتحرير العاصمة من قبضة المسلحين والميلشيات المسيطرة على مؤسسات الدولة.