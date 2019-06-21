ظريف يعلن موعد بدء تقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الخطوة الثانية التي تتخذها إيران في سبيل تقليص الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاق النووي سيبدأ تطبيقها في الـ7 من يوليو المقبل.



وصرح ظريف للصحفيين اليوم الجمعة في أعقاب مفاوضات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في محافظة أصفهان وسط إيران، بأن الجمهورية الإسلامية أبلغت رؤساء الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بقرارها هذا.



وذكّر ظريف بأن المرحلة الأولى من قرار طهران خفض التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم بينها ومجموعة 5 1 عام 2015 انطلقت في الثامن من مايو، مشددا على أن هذه الإجراءات جاءت بسبب عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم.



وكانت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت الاثنين الماضي أن الجمهورية الإسلامية سترفع مستوى إنتاج اليورانيوم فوق السقف المحدد بموجب الاتفاق النووي في غضون عشرة أيام، ما لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات لتأكيد التزامها بالاتفاق وتعويض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني جراء انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة العام الماضي وتشديد عقوباتها ضد طهران.