نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أصيب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء اليوم، بوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى العسكري لإجراء تحاليل وفحوص طبية.



وقالت الرئاسة التونسية إن الوعكة خفيفة وحالته مستقرة.



وقال فراس قفراش المستشار في الرئاسة التونسية في تصريح بثته مساء اليوم الجمعة القناة التليفزيونية الخاصة "الحوار التونسي"، إن الرئيس السبسي 93 عاما: "انتقل مساء اليوم إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة لإجراء تحاليل وفحوص طبية بسبب وعكة صحية مفاجئة لا تتسم بالخطورة"، مؤكدا أن الحالة الصحية للرئيس مستقرة.



يشار إلى أن الرئيس السبسي من مواليد العام 1926، وتولى رئاسة البلاد إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014.