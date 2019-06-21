قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على مرشحين لشغل المناصب العليا

فشل قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، في التوصل إلى اتفاق حول المرشحين لشغل المناصب العليا في الكتلة وأعلنوا أنهم سوف يجتمعون مرة أخرى في 30 يونيو للبحث عن اتفاق.



وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات مغلقة بين قادة الدول الأعضاء إنه "لم تكن هناك أغلبية على أي مرشح... (المجلس) سوف يجتمع مرة أخرى في 30 يونيو".



ويعد خليفة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كرئيس للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي هو المنصب القيادي الرئيسي في بروكسل من بين مناصب أخرى.



وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء اختيار من سيرأس المفوضية ويتعين على البرلمان الأوروبي تأييد هذا الخيار.



وأصر المجلس على أنه لا ينبغي إلا لمرشحي قادة الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات التي جرت الشهر الماضي أن يكونوا مؤهلين لهذا المنصب، لكن لم تحصل أي من الأسماء البارزة في تلك الانتخابات على إجماع بين الأحزاب البرلمانية الأربعة الرئيسية لخلافة يونكر.