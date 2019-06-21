تظاهرة في باماكو رفضا للمجازر في وسط البلاد

تظاهر ما بين ثلاثة آلاف شخص بحسب الشرطة وخمسة آلاف حسب المنظمين، في باماكو الجمعة لقول "كفى" في وجه المجازر المتواصلة في وسط مالي حيث بلغ الوضع "نقطة التأزم" وفق وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام.

ومنذ عام 2015 وظهور المتشدد امادو كوفا الذي يستقطب خصوصا الفولانيين الذين يمارسون الرعي تقليديًا، تستمر الاشتباكات بين هذه الجماعة والبامبارا والدوغون، المزارعين بشكل أساسي والذين شكّلوا "لجانًا للدفاع عن النفس" خاصة بهم.

وتتزايد البلدات التي باتت تتعرض لهجمات ويرتفع عدد الضحايا والقتلى، بينما يرفض رئيس الدولة ابراهيم بوبكر كيتا الحديث عن "صراع اثني". وعيّن كيتا الخميس رئيس مالي الموقت بين 2012 و2013 ديونكوندا تراوري، وهو أحد القريبين منه، في منصب "مبعوث رئيس الجمهورية إلى الوسط".

ولبّى عقب صلاة الجمعة الآلاف في وسط باماكو دعوة تجمّع منظمات شباب منطقة موبتي (وسط) للمطالبة بوضع حد لدوامة العنف التي لم تنجح حتى الآن التعزيزات العسكرية في كبحها.