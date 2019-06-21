مستشار ترامب: الصين تتلاعب بعملتها لتعويض أثر الرسوم الجمركية الأمريكية

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تتلاعب بعملتها من أجل خفض قيمتها بغرض تعويض الرسوم التجارية المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن نافارو قوله في تصريحات لقناة " فوكس بيزنس " إن مستوى التعريفات الإضافية على الصين لم يتحدد بعد.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 28 و29 يونيو الجاري في اليابان.

وتهدد إدارة ترامب بفرض تعريفات إضافية على سلع ومنتجات صينية بقيمة 325 مليار دولار، ما لم يتم التوصل لاتفاق تجاري.

وأوضح المستشار التجاري بالبيت الأبيض إن التعريفات الأمريكية تحدث أثرها على الاقتصاد الصيني مع تعرض قطاع الصناعات التحويلية في الصين للضعف وأن المزيد من الشركات الغربية بدأت ترحل عن الدولة الشيوعية.

وقال نافارو إن من المهم تذكير الرأي العام الأمريكي بتاريخ الصين الطويل باعتدائها الاقتصادي على الولايات المتحدة في شكل سرقة الملكيات الفكرية والتطفل الالكتروني والتلاعب في العملة.

