في عيد مار مينا.. الأنبا إسحق يصلي في كنيسته

صلي نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، اليوم القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا بقرية الدويك في مركز طما وتمم خلاله تدشين أواني للمذبح ومجموعة من الأيقونات.



وشهدت الصلوات مشاركة القمص دانيال فهمي كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الاباء الرسل المقرر ان تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين اصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.