الجماهير تزين مدرجات إستاد القاهرة

مقاهي البحيرة كاملة العدد قبل مباراة مصر وزيمبابوى في البطولة الإفريقية

بدأ الآلاف من المواطنين بمحافظة البحيرة، في التوافد علي المقاهي والكافيهات والتجمعات بالشوارع لمشاهدة مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره الزيمباوي، بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ...