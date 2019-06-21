الجمعة 21/يونيو/2019 - 09:58 م
الجماهير تزين مدرجات إستاد القاهرة
تصوير : احمد حسن
dostor.org/2680895
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