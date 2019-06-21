الأمم المتحدة ترحب بمعونات سيئول الغذائية لكوريا الشمالية

أشاد خبير الأمم المتحدة الخاص بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية اليوم الجمعة بقرار كوريا الجنوبية بتقديم المعونات الغذائية إلى الشمال، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود الدولية للحد من مشكلة نقص الغذاء المتفاقمة في الدولة الفقيرة.



أعلنت وزارة الوحدة يوم أمس الخميس عن قرارها بإرسال 50 ألف طن من الأرز كمعونات عذائية إلى الشمال عبر برنامج الغذاء العالمي. تعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها كوريا الجنوبية الأرز إلى كوريا الشمالية منذ عام 2010.



أشار أوجيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة في إحاطة صحفية بسيئول إلى أن نسبة الاستجابة للنداء الإنساني الذي وجهته الأمم المتحددة اقتصرت على 11.9% فقط، داعيا المتبرعين بإبداء مزيدا من الاهتمام بمشاكل نقص الغذاء في الموسم المقبل.



تعد هذه زيارة كوينتانا السادسة إلى سيئول منذ توليه منصبه، وتهدف الزيارة إلى إجراء أبحاث حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال سلسلة من المناقشات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين من الوكالات الحكومية والخاصة. كانت آخر زيارة له في مايو الماضي.