كوريا الجنوبية تنشئ مركزا تعاونيا لمشاريع البنية التحتية في فيتنام

أعرب وزير المالية الكوري الجنوبي اليوم الجمعة تطلعه إلى مشاركة ناجحة لشركات المقاولات المحلية في مشاريع البنية التحتية الكبيرة في فيتنام.



قال هونغ نام-كي وزير الاقتصاد والمالية والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزارء بكوريا الجنوبية إن سيول ستنشئ "مركزا تعاونيا" في فيتنام للتأكد من أن شركات المقاولات الكورية ستساهم في نجاح مشاريع البنية التحتية في الدولة الناشئة في جنوب شرق آسيا بما في ذلك ما يشمل إنشاء مطار وطريق سريع.



وصف "هونغ" فيتنام بأنها شريك رئيسي للتعاون مع كوريا الجنوبية وذلك خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي "فونج دينه هو" في أحد الفنادق بسيئول.



يقوم "هو" في الوقت الحالي بزيارة سيئول لإجراء أولى المحادثات بين نائبى رئيس وزراء البلدين، وهو ترتيب تم إعداده عقب زيارة رسمية قام بها مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية لفيتنام العام الماضي.



هذا ودعا "هو" أيضا إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، واصفا كوريا الجنوبية بأنها أهم شريك لفيتنام.