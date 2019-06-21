كوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف المحادثات النووية

أعرب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية -البيت الأزرق - اليوم الجمعة عن تطلعه إلى أن تؤدي محادثات القمة التي عقدت هذا الأسبوع بين كوريا الشمالية والصين إلى استئناف مبكر لمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة منذ أشهر.



وقالت "كو مين-جونغ" المتحدثة باسم البيت الأزرق في بيان صحفي إن "الحكومة ترى أن زيارة الرئيس شي جين بينغ لكوريا الشمالية وعقده لقمة مع الزعيم الكوري كيم جونغ-أون فرصة جديدة للمساهمة في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا."



صدر البيان عقد اختتام الرئيس شي لزيارة رسمية لكوريا الشمالية استغرقت يومين.



وقالت "كو" إن كوريا الجنوبية تتوقع استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة في وقت قريب في أعقاب قمة بيونغ-يانغ وبكين والقمة المقبلة بين سيئول وواشنطن.