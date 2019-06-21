في تصعيد جديد.. روسيا توقف حركة الطيران مؤقتا مع جورجيا

تعتزم روسيا وقف جميع خطوط الطيران بينها وبين جورجيا الجمهورية السوفيتية السابقة بصفة مؤقتة، كرد فعل على المصادمات الأخيرة هناك، والتي أسفرت عن حوالي 250 جريحا.

وأعلن الكرملين مساء اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اليوم الجمعة مرسوما بهذا الخصوص.

وأضاف الكرملين أن وقف الطيران سيبدأ من الثامن من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن على شركات الطيران ألا تنظم رحلات أخرى إلى جمهورية جورجيا الواقعة جنوب القوقاز.

ولم يعلن حتى الآن إلى متى يستمر هذا الوقف.

وأشار الكرملين إلى أن السبب في ذلك اعتبارات أمنية، مبينا أنه ينبغي ضمان "الأمن القومي" لروسيا وحماية الروس مما أسماه "السلوكيات الإجرامية وغيرها من الممارسات التي لا تتفق مع القانون".