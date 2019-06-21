كيربر تبلغ الدور قبل النهائي في مايوركا للتنس

واصلت أنجليك كيربر حاملة لقب ويمبلدون استعداداتها القوية للبطولة الكبرى التي ستقام على ملاعب عشبية بالفوز على المصنفة السادسة كارولين جارسيا 6-3 و7-6 لتبلغ الدور قبل النهائي لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

ولم تظهر اللاعبة الألمانية (31 عاما)، التي تسعى لنيل أول ألقابها هذا العام، أي علامات على التأثر بإصابة في الكاحل أضرت بمشوارها في موسم البطولات على الملاعب الرملية بعدما أنهت سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لجارسيا.

وستتقابل الآن مع بليندا بنتشيتش المصنفة 13 عالميا بعد تفوقها على الأمريكية الشابة اماندا أنيسيموفا.

وقالت بنتشيتش بعد الفوز 6-2 و6-2 "المباراة الأولى على الملاعب العشبية تحمل مذاقا خاصا جدا لانك تنتظر طيلة العام من أجل العودة للملاعب العشبية.

"من مباراة لأخرى تبدأ في تجربة الأشياء التي تصلح على الملاعب العشبية واستبعاد أخرى".

وحافظت اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة الثانية على سجلها الرائع في البطولة المقامة على الملاعب عشبية بعدما سحقت الصينية يافان وانغ 6-2 و6-1.

وكانت سيفاستوفا بلغت النهائي في جميع النسخ الثلاث من البطولة وفازت باللقب في 2017.