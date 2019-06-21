هولندا والسويد تدعوان دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد ضريبة وقود الطيران

تضغط هولندا والسويد على دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لاعتماد ضريبة على وقود رحلات الطيران من أجل خفض انبعاثات الكربون.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن وزير المالية الهولندي مينو سنيل إنه يجب أن تكون الأولوية خلال السنوات الخمس المقبلة فرض ضريبة على وقود الطيران في عموم الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه في ختام مؤتمر الحكومة الهولندية الذي عقد على مدار يومى 20 و21 يونيو بشأن الضرائب على وقود الطيران وأسعار الكربون، قال سنيل أيضا إن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستجعل من الصعب تبني ضريبة الطيران.

وقال سنيل في المؤتمر الذي عقد في لاهاي إنه "بالنظر إلى الواقع السياسي، يجب أن نشكل تحالفا لديه إرادة على مواصلة فرض ضريبة الطيران من أجل دفع أكبر عدد من الدول للمضي قدما في هذا الأمر".

ويقول اتحاد شركات الطيران الأوروبية إن اعتماد ضريبة طيران في الاتحاد الأوروبي أمر غير ضروري لأن خطة تعويض الكربون وتخفيضه بالنسبة للطيران الدولي ستبدأ اعتبارا من عام.2020