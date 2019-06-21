تظاهرة جديدة للمطالبة برحيل السلطات في جورجيا

تجمع عدة آلاف من المتظاهرين مرة أخرى الجمعة أمام البرلمان الجورجي في تبيليسي للمطالبة برحيل السلطات غداة مواجهات ليلية عنيفة ضد مداخلة لنائب روسي في البرلمان.

والساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت غ)، أي بعد ساعة من الموعد المحدد للتظاهرة، استجاب ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص لدعوة المعارضة وفقا لصحافي في فرانس برس.

وكان بعضهم معصوبي الأعين دعما لمتظاهرين اصيبوا في اشتباكات مع الشرطة مساء الخميس وكان معظمهم يطالب برحيل الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي غالبا ما بوصف بأنه ممسك بزمام الامور في البلاد.

ودعا غريغول فاتشادزه، زعيم حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الوطنية المتحدة" التابعة للرئيس السابق المنفي ميخائيل ساكاشفيلي امام الحشد الى إجراء انتخابات عامة مبكرة، وإصلاح النظام الانتخابي واستقالة وزير الداخلية.

وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص الخميس أمام البرلمان للاحتجاج على كلمة القاها النائب الروسي سيرغي غافريلوف من منبر رئاسة البرلمان.

وأثار وجوده في البرلمان في اطار المنتدى الدولي للبرلمانيين الارثوذكس، صدمة في جورجيا التي يعتبر كثير من مواطنيها روسيا قوة تحتل قسما من أراضيها.