عودة الملاحة بمطار معيتيقة في طرابلس بعد توقفها ساعتين

أكد مكتب الإعلام بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعليقها لساعتين مساء اليوم الجمعة.

وقالت مديرة المكتب "عائشة البصير" مساء اليوم: "سقطت قذيفتان على العشب بمطار معيتيقة بعيدا عن المدرج في الساعة الخامسة من مساء اليوم دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية، ما أدى إلى تعليق الرحلات لمدة ساعتين (بين السادسة حتى الثامنة مساء) وتحويل بعضها إلى مطار مصراتة شرق طرابلس".



ولم تحدد "البصير" نوعية القذائف التي استهدفت المطار أو مصدرها، مؤكدة في الوقت نفسه استئناف الرحلات في المطار بشكل طبيعي، بعد زيارة تفقدية قام بها وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني "ميلاد معتوق" أثر استهداف المطار.