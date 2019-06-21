القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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الجمعة 21/يونيو/2019 - 09:42 م

توافد المشجعين على حديقة عفلة بالقناطر لمشاهدة مباراة افتتاح البطولة الإفريقية

توافد المشجعين على
وائل القمحاوى
dostor.org/2680878

توافد عشرات المواطنين على حديقة عفلة بالقناطر الخيرية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، لمتابعة إفتتاح البطولة الإفريقية، حيث تم وضع شاشات عرض على المسرح الروماني بالحديقه وكراسي وترابيزات على الممشى، استعدادًا لانطلاق مباراة إفتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، بين مصر وزيمبابوى، والاستمتاع بمشاهدة جماعية خلال العرس الكروى الأكبر "كان 2019 ".

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بالحدث التاريخى الكبير على ملاعب القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والسويس، وفتح الحدائق أمام جميع الشباب لمشاهدة المباريات وخاصة المنتخب الوطني، والتى تنطلق أولى مبارياته بعد قليل على ستاد القاهرة.

وتتميز الشاشات بجودتها لكى توفر المشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير، ودعم منتخب مصر فى البطولة، خاصة بعد إتمام عمليات تطوير وتجميل كافة الحدائق العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمختلف المحافظات.

توافد المشجعين على حديقة عفلة بالقناطر لمشاهدة مباراة افتتاح البطولة الإفريقية
توافد المشجعين على حديقة عفلة بالقناطر لمشاهدة مباراة افتتاح البطولة الإفريقية
توافد المشجعين على حديقة عفلة بالقناطر لمشاهدة مباراة افتتاح البطولة الإفريقية
توافد المشجعين على حديقة عفلة بالقناطر لمشاهدة مباراة افتتاح البطولة الإفريقية
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