مسيرة وسط العاصمة الأردنية رفضا لـ"صفقة القرن"

شاركت فعاليات حزبية وشعبية وشبابية في الأردن، اليوم الجمعة، بمسيرة حاشدة وسط العاصمة الاردنية عمان، رفضا لما يسمى "صفقة القرن".



وأكد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني وتكاتفهما في مواجهة التحديات والتهديدات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما أكدوا التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعمهم للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وأشادوا بموقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثابت والرافض للتوطين والوطن البديل و"صفقة القرن"، مؤكدين دعمهم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وشددوا على ضرورة الثبات والصبر والتلاحم وتمتين الجبهة الداخلية والمحافظة عليها قوية حصينة، حتى تكون سندا للأمة وقضاياها العادلة في مقدمها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مشيرين إلى أنه "بوحدة وتكاتف الأردنيين والفلسطينيين سنتجاوز كل التحديات".