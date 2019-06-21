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الثقافة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 09:39 م

ثقافة الشرقية تحتفل بتكريم الطلاب المتفوقين

ثقافة الشرقية تحتفل
حسام الضمراني
dostor.org/2680875

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الاحتفاليات المتنوعة لتكريم المتفوقين بالشهادتين الابتدائية والإعدادية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث نظم قصر ثقافة الزقازيق احتفاليتة بجانب ندوة بعنوان "كيف تتفوق دراسيا"، بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم، أعقبها فقرة غنائية لكورال أطفال قصر ثقافة الطفل بالزقازيق واختتمت بتكريم الطلاب الأوائل بحضور القيادات الثقافية وقيادات التربية والتعليم بالزقازيق.

كرم قصر ثقافة منيا القمح الطلاب الأوائل بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية وكوكبة من أعضاء مجلس النواب عن دائرة منيا القمح ومديري المدارس وأسر الطلاب ومديري الإدارات التعليمية، بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم القرآن الكريم، تلاها كلمة رئيس الإقليم الذى قدم التهنئة للطلبة المتفوقين مؤكدًا على أهمية العلم فى تقدم ورقى الأمم، ثم كلمة مدير عام الفرع الذى أثنى فيها على جهود الطلبة وتمنى لهم مزيد من التقدم والتفوق، أعقبها فقرة غنائية للطفلة ريماس وأغنية فيها حاجة حلوة وبعد ذلك تم تقديم شهادات تقدير للطلبة المتفوقين، كما افتتح الحضور معرض لنتاج الورش الفنية للأطفال بالقصر مع الفنانة سالي نصر.

تتوالى تكريمات الطلاب المتفوقين على مستوى محافظة الشرقية، حيث كرم قصر ثقافة الطفل بالحلمية 45 من أوائل الشهادات الابتدائية والاعدادية، كما نظم قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير وقصر ثقافة فاقوس وبيت ثقافة شنبارة الميمونة ندوة بعنوان "كيف تتفوق دراسيا"،بجانب تكريم الطلبة المتفوقين فى الشهادة الابتدائية والإعدادية.

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