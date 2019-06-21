تعرف على أماكن مشاهدة البطولة الإفريقية مجانا بمحافظة الجيزة

نشرت محافظة الجيزة 124 شاشة بقرى ومدن وأحياء الجيزة وكذلك بالميادين ومراكز الشباب، للمواطنين لكي يتمكنوا من مشاهدة مباريات البطولة الإفريقية.



وحددت المحافظة الأماكن التالية لمشاهدة المباريات مجانا حتى نهاية البطولة: مركز شباب المشابك بحى بولاق الدكرور بالإضافة لمراكز شباب خرطة عاصم وكفر طهرمس وصفط اللبن ومركز شباب مصر بحي بولاق الدكرور، ومراكز شباب جزيرة الدهب وساقية مكي والمنيب وإمبابة، بأحياء جنوب وشمال الجيزة، ومراكز شباب نادى وراق الحضر ووراق العرب وطناش وجزيرة محمد وجزيرة الوراق بحى الوراق.



كما سيتم وضع شاشات في مراكز شباب نادى يخت القاهرة ونادى يخت الجيزة والنادى المصري للتجديف وأولاد علام وأرض اللواء وميت عقبة والحوتية ونادى العجوزة وكفرنصار وكعبيش والسيسي ومنشأة البكارى وكفر الجبل والتعاون بأحياء الدقى والعجوزة والهرم.



وكذلك مراكز شباب مدينة الصف وجنوب الصف والفهميين والديسمى ونجوع العرب والشوبك الشرقى وعرب القميعى وغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، ومراكز شباب وميادين البدرشين وميت رهينة وسقارة وأبوصير والعزيزية والشنباب والمرازيق وكفر زهران والطرفاية ونازلة الشوبك والشوبك الغربى وأبورجوان قبلى وأبورجوان بحرى ومزغونة ودهشور وزاوية دهشور منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.