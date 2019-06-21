قوى المجتمع المدني في الكويت تستنكر إقامة ورشة البحرين

استنكرت قوى المجتمع المدني في دولة الكويت الشقيقة، الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين تمهيدا للإعلان عن صفقة القرن المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء وجودها العربي الجغرافي.



وقالت القوى في بيان اليوم الجمعة، "اننا كقوى مدنية كويتية نستنكر اقامة هذه الورشة في دولة عربية، كما واننا نرفض رفضا قاطعا صفقة القرن التي تأتي لتمثل القطعة الاخيرة في احجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا الا مزيدا من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل".



واشارت قوى المجتمع المدني الكويتي في بيانها، الى ان الكويت اكدت رسميا وفي كافة المحافل الدولية تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، وحق شعنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وبتحرير ارضه والتصدي لهمجية ووحشية العصابات الصهيونية الارهابية، وعليه "فإننا كمجتمع مدني شعبي نؤكد دعمنا لهذه السياسة وندعو حكومتنا الى اعلان رفضها للمشاركة في هذا المؤتمر اتساقا مع الموقف الشعبي والرسمي المناهض للتطبيع مع المحتل، ورفض كل اجنداته واهدافه الرامية لتصفية الحق الفلسطيني، خاصة وان فلسطين ممثلة بسلطتها السياسية والشعبية اعلنت مقاطعتها لهذا المؤتمر واكدت عدم حضورها".