التحالف العربي يدمر طائرتين انطلقتا من صنعاء

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الجمعة، اعتراض القوات الجوية للتحالف طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية، وفق قناة "العربية".



وكان التحالف العربي أعلن مؤخرا وجود أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها بالسعودية وسقط فيه عشرات المصابين.



وكانت الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.



وتعهد التحالف العربي بأنه سيرد ردا صارما على الهجوم صاروخي، ومشيرا إلى أنن الهجوم الذي وقع على ابها أثبت دعم طهران لما وصفه بالإرهاب العابر للحدود.

