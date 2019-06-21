إيقاف حركة الطيران في مطار معيتيقة بطرابلس بعد سقوط قذائف

أدى سقوط قذائف مجهولة المصدر داخل مطار معيتيقة الدولي في طرابلس الجمعة الى وقف "موقت" لحركة الطيران.

وقال محمد قنيوه، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية لوكالة فرانس برس أن "سقوط القذائف داخل مطار معيتيقة الدولي أدى إلى تحويل إحدى رحلاتنا من تركيا إلى مطار مصراتة".

وتبعد مدينة مصراتة 200 كلم الى الشرق من العاصمة.

وأشار قنيوه الى "إيقاف موقت للرحلات الجوية جراء الحادثة".

ولم تتبن أي جهة سقوط القذائف، لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني اتهمت قوات المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء الحادثة.

وكتبت عملية "بركان الغضب" في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، "استهداف جديد لمطار معيتيقة الدولي تسبب في هلع كبير بين الركاب، في جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل مجرم الحرب حفتر".

ومطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد غرب ليبيا ويقع داخل قاعدة جوية.

وقد توقفت حركة الملاحة في هذا المطار بعد تعرضه لقصف من قوات حفتر التي تقول انه يستخدم لشن هجمات ضدها.

ويستخدم المطار للرحلات الجوية بدلا من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014 بسبب معارك عنيفة آنذاك.