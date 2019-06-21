النفط يقفز 10% في أسبوع بفعل مخاوف من ضربة أمريكية لإيران

ارتفعت عقود النفط 1 في المئة اليوم الجمعة وسجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 10 بالمئة على مدار الأسبوع في حين صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5 في المئة، بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران وتعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من 20 بالمئة من انتاج النفط العالمي.

ومن ناحية أخرى، قفزت عقود البنزين الأمريكي حوالي 4 بالمئة في أعقاب حريق ضخم في مصفاة انريجي سوليوشنز في فيلادلفيا، أكبر مصفاة نفطية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال محللون إن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران هو العامل الرئيسي وراء صعود أسعار النفط.

وأضافوا أن السوق تلقى أيضا دعما من الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها في مطلع يوليو تموز لإعادة تقييم المستويات المستهدفة للانتاج بالإضافة إلى انحسار محتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعطى تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية دعما أيضا لأسعار النفط.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 65.20 دولار للبرميل.

