القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
اقتصاد
الجمعة 21/يونيو/2019 - 09:32 م

النفط يقفز 10% في أسبوع بفعل مخاوف من ضربة أمريكية لإيران

النفط يقفز 10% في
وكالات
dostor.org/2680868

ارتفعت عقود النفط 1 في المئة اليوم الجمعة وسجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 10 بالمئة على مدار الأسبوع في حين صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5 في المئة، بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما عسكريا على إيران وتعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من 20 بالمئة من انتاج النفط العالمي.
ومن ناحية أخرى، قفزت عقود البنزين الأمريكي حوالي 4 بالمئة في أعقاب حريق ضخم في مصفاة انريجي سوليوشنز في فيلادلفيا، أكبر مصفاة نفطية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقال محللون إن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران هو العامل الرئيسي وراء صعود أسعار النفط.
وأضافوا أن السوق تلقى أيضا دعما من الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها في مطلع يوليو تموز لإعادة تقييم المستويات المستهدفة للانتاج بالإضافة إلى انحسار محتمل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأعطى تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية دعما أيضا لأسعار النفط.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 75 سنتا، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 65.20 دولار للبرميل.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ أقل من شهر

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ 3 شهر

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

مصادر: الداخلية تفحص صفحات "فيسبوك" إخوانية تحرض الشباب ضد الدولة

التشكيل.. مروان محسن يقود هجوم مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

ترامب وبن سلمان يبحثان الأزمة الإيرانية هاتفيًا

ads
ads
الأكثر قراءة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

السيسي يعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: "أهلا بكم في وطنكم الثاني مصر"

ألبومات الصور

الجماهير تزين مدرجات إستاد القاهرة

ميادين مطروح تمتلئ بالمواطنين لمشاهدة البطولة الأفريقية

مقاهي البحيرة كاملة العدد قبل مباراة مصر وزيمبابوى في البطولة الإفريقية

نادي أسوان الرياضي يستعد لاستقبال مشجعي البطولة الإفريقية

رياضة

15 دقيقة.. 4 أهداف مؤكدة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

شاهد.. تحية خاصة من الجمهور لمحمد صلاح في إستاد القاهرة (فيديو)

كيربر تبلغ الدور قبل النهائي في مايوركا للتنس

نجم الساعة

الدبابة.. مروان محسن: الانتقادات ما بتشغلنيش وأرد عليها فى الملعب (حوار)

الأكثر قراءة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

السيسي يعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: "أهلا بكم في وطنكم الثاني مصر"

الرئيس نيوز

حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يبهر العالم (صور)

في افتتاح أمم أفريقيا.. السيسي: "أهلا بكم في وطنكم الثاني"

"تحيا مصر".. صفحة الرئيس السيسي تنشر صورا مبهرة من افتتاح الأمم الأفرقية

الرئيس السيسي يصل إلى إستاد القاهرة.. وعشرات الآلاف يهتفون لمصر

مدرب زيمبابوي يستبق المباراة بتصريحات نارية: "لا نخشى الجمهور"

كشكول

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

غدًا.. وفد قطاع المعاهد الأزهرية يزور منطقة جنوب سيناء

ننشر جدول الدور الثانى للقراءت والتجويد الأزهرية 2018-2019

غدًا.. إنطلاق امتحانات الشفوى لطلاب "الدراسات" الإسلامية بالقاهرة

ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للمرحلة الثانوية الأزهرية 2018-2019

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

الصحة

دراسة: السمنة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎