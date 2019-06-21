القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
عالم
الجمعة 21/يونيو/2019 - 09:29 م

إطلاق نار بثكنة عسكرية شمالي تونس

إطلاق نار بثكنة عسكرية
وكالات
dostor.org/2680863

أوقفت وحدات عسكرية تونسية اليوم الجمعة، شخصين فيما أصيب ثلاثة آخرين أثناء تبادل لإطلاق نار في ثكنة عسكرية شمالي تونس.
وأفادت وزارة الدفاع بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع بعض ظهر اليوم، بأن ثلاثة أشخاص تعمدوا الاقتراب من السور الخارجي للثكنة العسكرية "بنيقرو" بمدينة منزل جميل التابعة لولاية بنزرت، حيث بادر أحدهم بإطلاق النار مباشرة على الحارس.
وأوضحت الوزارة أن الحارس قام برد فعل فوري بإطلاق النار على العنصر المهاجم وإصابته على مستوى ساقه.
وأفاد المصدر بإيقاف وحدات التدخل العسكري بالثكنة، العنصرين المرافقين والاحتفاظ بهما في انتظار أن يتولّى القضاء العسكري والجهات الأمنية التحقيق في الحادث.
ونقل العنصر المصاب إلى المستشفى العسكري الجهوي لتلقي الإسعاف بينما ضبطت الوحدات العسكرية لدى الموقوفين 10 خراطيش وبندقية صيد.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 3 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 5 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 5 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ اسبوع

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ اسبوع

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

مصادر: الداخلية تفحص صفحات "فيسبوك" إخوانية تحرض الشباب ضد الدولة

التشكيل.. مروان محسن يقود هجوم مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

ترامب وبن سلمان يبحثان الأزمة الإيرانية هاتفيًا

ads
ads
الأكثر قراءة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

السيسي يعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: "أهلا بكم في وطنكم الثاني مصر"

ألبومات الصور

الجماهير تزين مدرجات إستاد القاهرة

ميادين مطروح تمتلئ بالمواطنين لمشاهدة البطولة الأفريقية

مقاهي البحيرة كاملة العدد قبل مباراة مصر وزيمبابوى في البطولة الإفريقية

نادي أسوان الرياضي يستعد لاستقبال مشجعي البطولة الإفريقية

رياضة

15 دقيقة.. 4 أهداف مؤكدة لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

شاهد.. تحية خاصة من الجمهور لمحمد صلاح في إستاد القاهرة (فيديو)

كيربر تبلغ الدور قبل النهائي في مايوركا للتنس

نجم الساعة

الدبابة.. مروان محسن: الانتقادات ما بتشغلنيش وأرد عليها فى الملعب (حوار)

الأكثر قراءة

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

السيسي يعلن افتتاح بطولة الأمم الأفريقية: "أهلا بكم في وطنكم الثاني مصر"

الرئيس نيوز

حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يبهر العالم (صور)

في افتتاح أمم أفريقيا.. السيسي: "أهلا بكم في وطنكم الثاني"

"تحيا مصر".. صفحة الرئيس السيسي تنشر صورا مبهرة من افتتاح الأمم الأفرقية

الرئيس السيسي يصل إلى إستاد القاهرة.. وعشرات الآلاف يهتفون لمصر

مدرب زيمبابوي يستبق المباراة بتصريحات نارية: "لا نخشى الجمهور"

كشكول

مجاهد يكشف لـ"كشكول" موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

غدًا.. وفد قطاع المعاهد الأزهرية يزور منطقة جنوب سيناء

ننشر جدول الدور الثانى للقراءت والتجويد الأزهرية 2018-2019

غدًا.. إنطلاق امتحانات الشفوى لطلاب "الدراسات" الإسلامية بالقاهرة

ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للمرحلة الثانوية الأزهرية 2018-2019

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: السمنة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎