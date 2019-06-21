خطة تطهير مصارف الأقصر بتوفير المياه للأراضى

قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إنه يتم تنفيذ أعمال حماية وتطهير كل المصارف بالمحافظات، لتوفير مياه الري اللازمة للأراضى الزراعية، وحل مشاكل عدم وصولها للنهايات، خاصة فى ظل موسم أقصى الاحتياجات والزراعات الصيفية.

وأوضح مدين فى تصريحات خاصة ل"الدستور"، أنه يتم المتابعة والاطمئنان على حالة كل الجسور ومواجهة عمليات ردم المجارى المائية، ومتابعة شبكات المصارف المكشوفة والمغطاة والنقاط الساخنة وحسم الشكاوى أولا بأول وزيادة معدلات تنفيذ الازالات، وتطهير وإزالة الحشائش منها.

وبدأت الإدارة العامة لصرف جنوب قنا بإسنا، تطهير عدد من المصارف، منها مصرف الحبيل الشرقى، ومتابعة حالة الصرف المكشوف، تحت إشراف المهندس روماني ظريف ميخائيل مدير هندسة صرف الاقصر، لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم الزراعات الحالى.