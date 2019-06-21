تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أجرى خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلًا في تشكيل الفريق الذي سيواجه زيمبابوي اليوم في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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أجرى خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تعديلًا في تشكيل الفريق الذي سيواجه زيمبابوي اليوم في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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رصدت "الدستور" تجمعات أهالي وزوار محافظة مطروح بمناطق تشغيل الشاشات العملاقة بمناطق "روميل، شارع الإسكندرية، الإليزيه"، بالإضافة إلى التجمع بحديقة الغزالة ومركز كليوباترا الترفيهي وذلك لمشاهدة أولي ...
بدأ الآلاف من المواطنين بمحافظة البحيرة، في التوافد علي المقاهي والكافيهات والتجمعات بالشوارع لمشاهدة مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره الزيمباوي، بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ...