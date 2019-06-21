زحام بأندية وشواطئ الإسكندرية لمشاهدة افتتاح البطولة الإفريقية

شهدت ساحات عرض البطولة الإفريقية بشوارع الإسكندرية ازدحامًا شديدًا لمتابعة مبارة منتخب مصر وزيمبابوي.



وتوافد المئات من الشباب والأطفال والعائلات على المقاهي والأندية والشواطئ، وتجمع المئات بأندية المهندسين، والتطبيقين، والأطباء، بداية من افتتاح البطولة الإفريقية.



وكثفت القوات الأمنية تواجدها بالشوارع والميادين، فيما شهدت الأندية والشواطئ تواجد أمني مكثف.



وأنهت مديرية أمن الإسكندرية، كافة استعداداتها، ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى، لتأمين مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تقام على ملعب استاد الإسكندرية.