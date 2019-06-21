أمسيات شعرية وعروض سنيما الأطفال بثقافة قنا (صور)

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة قنا، حيث أقيمت ندوة بقصر ثقافة قوص بعنوان "المرأة ودورها فى خدمة المجتمع" وتناولت أسماء عطا ومحمد محفوظ الدور البارز والمهم للمراة فى خدمة المجتمع، وما تقوم به من إسهامات جادة وبارزة فى المجتمع والعمل العام، ومشاركتها فى عملية البناء والتنمية والعمل والإنتاج ورعاية الأسرة تربية أجيال للمستقبل.



نظم بيت ثقافة نقادة ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "التقاط الغياب" للقاص أحمد أبودياب شارك فيها خالد طايع، الذي قدم دراسة حول المجموعة وذكر أنها مجموعة متميزة دارت حول معنى الغياب من خلال خمس وعشرين قصة موزعة على خمسة أقسام، كما ذكر أن البنية السردية للعمل كانت من خلال الشعر والتأمل ولم يستخدم الحيل السردية بكثرة.



أقام قصر ثقافة الطفل بقنا ورشة "تعليم فن كتابة القص القصيرة" لليوم الخامس والأخير فيها وتناول الكاتب صابر حسين خليل أهمية القراءة لإنسان وللكاتب على وجه الخصوص، وكيفية تزويد عقولنا بالمعرفة والمهارات التي تفيد في كتابة القصة القصيرة، كما قام الأطفال بكتابة عدة نماذج للقصة وتمت مناقشتها.



عقدت مكتبة المراشدة أمسية شعرية شارك فيها الشاعر هيثم كامل عبد الشافى بقصيدة بعنوان "القلب صار يهواك"، كما شارك الشاعر عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بقصيدة بعنوان "القطار"، وشارك مجموعة من المواهب الصاعدة الطالب عبد الله عبدالرحيم بقصيدة بعنوان "خايف أموت" وشارك مجموعة من المواهب الصاعدة، كما نظمت المكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبو مناع بحري "أمسية شعرية" للشاعر محمد حسن عبادي وقد قام بإلقاء مجموعة من قصائده ومنها صفحة جديدة ويا بحر حنين وكرت أحمر وصهيل واحتراف. إلى جانب تنظيم بيت ثقافة دشنا "أمسية شعرية" لشعراء دشنا حيث قدم الشاعر حمدى حسين قصيدة بعنوان ثلاثية البراءة وقدم الشاعر النميرى متولي قصيدة بعنوان سيب سبحتك جنبى وقدم الشاعر حسين سعيد قصيدة بعنوان اول الضوء وتم الاستماع للمواهب الفنية الصاعدة.



عرض قصر ثقافة نجع حمادى مجموعة أفلام رسوم متحركة للأطفال بجمعية الزهور بالقناوية ومنها أفلام الحروف الهجائية وسبونج بوب، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت عروض سينما للأطفال، وتضمنت العروض كورال للأطفال في حب مصر – يا سلام علي حبي وحبك – علمونا في مدرستنا – يا أغلي أسم في الوجود يا مصر، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بقفط بحضانة abc ورشة فنون تشكيلية بعنوان " تنفيذ أشكال فنية من الفوم"لعمل زينة حائط كقطعة ديكور من ورق الفوم الملون والكرتون ولصقها بالشمع.