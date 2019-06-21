براتب 2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 20 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الخدمات البريدية، إحدى شركات القطاع الخاص، وبراتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 20 مندوب توزيع، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 سنة.



واشترطت الشركة في المتقدم للوظيفة، أن يكون لديه رخصة قيادة دراجة نارية، وحددت العمل لمدة 9 ساعات يوميا.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على أرقام 01280915050، أو 37426970، والتواصل مع المدير المسئول مينا رفعت، أو التوجه لمقر الشركة في 2 شارع عكاشة، متفرع من شارع مستشفى الهرم.