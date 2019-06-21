الجمعة 21/يونيو/2019 - 09:11 م
"أصل التاريخ".. ماذا قالت إفريقيا عن حفل افتتاح الكان؟
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تباينت ردود الفعل الإيجابية من رواد التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم حول حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر.
تباينت ردود الفعل الإيجابية من رواد التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم حول حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستقام في مصر.
رصدت "الدستور" تجمعات أهالي وزوار محافظة مطروح بمناطق تشغيل الشاشات العملاقة بمناطق "روميل، شارع الإسكندرية، الإليزيه"، بالإضافة إلى التجمع بحديقة الغزالة ومركز كليوباترا الترفيهي وذلك لمشاهدة أولي ...
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