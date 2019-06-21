متحدث الكنيسة: استثناءات أقباط المهجر ضرورية ولا تخص الأعياد (حوار)

فكرة توحيد المعمودية لم تُطرح خلال اجتماعات المجمع المقدس الأخيرة



التعاليم السليمة مصدرها الكتاب المقدس وما شرحه الآباء



أثارت قرارات المجمع المقدس، فى دورة يونيو ٢٠١٩، حالة من الجدل داخل أوساط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بسبب استثناء كنائس المهجر من تطبيق بعض القوانين الكنسية، والاتجاه لإعداد «دستور الإيمان» للكنيسة، وغيرها من الأسباب.

«الدستور» التقت القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى أكد أن أقباط المهجر يعيشون ظروفًا رعوية مختلفة عن بقية الأقباط، ما يستوجب وضع بعض الاستثناءات، مشددًا على أن تلك الاستثناءات لا شأن لها بتحديد موعد الأعياد.



■ ماذا يعنى «دستور الإيمان» الذى أوصى المجمع المقدس بإعداده؟

- دستور إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبارة عن شرح مركّز ومبسط لبنود الإيمان المسيحى كلها، بحيث يكون مرجعًا لكل مسيحى يريد أن يعرف إيمانه أو لديه تساؤلات فى الأمور الإيمانية.

وستكون هناك كتب منفصلة تشرح كل بند من بنود الإيمان لمن يريد تفاصيل أكثر عن موضوع ما، وستضم مرجعية البنود الكتاب المقدس وأقوال الآباء و«النصوص الليتورجية»، أى نصوص الخدمة والمنفعة.

والحقيقة أن هذا الدستور ليس جديدًا بالنسبة للعالم المسيحى، فالكثير من الكنائس لديها دستور إيمان خاص بها تحت اسم «الكاتشيزم»، وقد تم وضع الإطار العام للدستور بواسطة آباء إكليروس وعلمانيين متخصصين من الكنيسة القبطية، ومن المرجح أن يستمر العمل على إعداد دستور الإيمان لمدة ثلاث سنوات.

■ أوصى المجمع بتشكيل لجنة لـ«المراجعة».. ما الاختلاف بينها وبين نظيرتها «الإيمان والتعليم»؟

- المراجعة الإيمانية تعد من ضمن مهام لجنة الإيمان والتعليم، التى يتولى منصب مقررها الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ولكن اللجنة التى أوصى المجمع بتشكيلها، التى أطلق عليها اسم «المراجعة الإيمانية»، هى لجنة فرعية ستكون مسئولة عن مراجعة أى تعليم خاطئ يُنشر، سواء على الميديا أو على المنابر، وسيكون مقررها الأنبا هدرا، أسقف أسوان.

ومن المعروف أن الأنبا هدرا من أعضاء اللجنة الأم، ويتمتع بقبول كبير بين أعضاء المجمع المقدس، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر سيضبط العملية التعليمية فيما يخص الأمور الإيمانية.

■ إلى أى مقياس نستند فى حكمنا على تعاليم معينة بأنها مخالفة للكنيسة؟

- بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية فإن التعاليم السليمة مصدرها الكتاب المقدس، وهو ما شرحه الآباء وعاشته الكنيسة وسلّمته لنا من جيل إلى جيل، وأى شىء غير ذلك نعتبره تعاليم مخالفة.

■ لماذا أورد المجمع فى توصياته استثناءً لكنائس المهجر من تطبيق بعض القوانين المسيحية؟

- ارتأى المجمع أن كنائس المهجر تعيش ظروفًا رعوية تختلف عن ظروف بقية الكنائس، وهذا يستوجب توفير بعض الاستثناءات أحيانًا، ولكى نضبط قضية الاستثناءات تلك اشترطنا أن يحسم الأمر أسقف الإيبارشية، وللأب الأسقف أن يستشير قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وإذا لزم الأمر فمن الممكن عرض الأمر على المجمع المقدس، وذلك لأن الأمور الكنسية لا تُحسم بطريقة عفوية أو عشوائية، بل هناك سلسلة من الإجراءات المنضبطة تحكم عملية اتخاد القرارات الكنسية.

■ البعض هاجم تلك الاستثناءات ورأى أنها بديل يسمح لأقباط المهجر بالاحتفال بعيد الميلاد يوم ٢٥ ديسمبر.. ما رأيك؟

- أؤكد أن هذه التوصية لا تخص الاحتفال بالأعياد، لأن قرار الاحتفال بالأعياد لا بد أن يصدر عن المجمع المقدس.

■ ما معايير الاعتراف بالأديرة الجديدة؟

- فى البداية لا بد من الحصول على موافقة البابا تواضروس لإنشاء دير جديد أو إعادة حياة الرهبنة إلى دير قديم، ثم لا بد أن يحدث تواصل دائم بين البابا ومؤسسى الدير، ثم يتم فحص ودراسة كل البيانات المقدمة عن الدير من خلال اللجنة المجمعية لشئون الأديرة والرهبان.

وبعد ذلك لا بد من عرض الأمر على المجمع المقدس للاعتراف بالدير كأحد أديرة الرهبان الرسمية، أو لإعادة الحياة الرهبانية إليه وضمه إلى أديرة الرهبان المعترف بها رسميًا فى الكنيسة.

■ كيف سيتم تحديد الإيبارشيات الأكثر احتياجًا التى سيدعمها صندوق الرعاية المقرر إنشاؤه؟

- لا يمكن الإفصاح عن طريقة تحديد الإيبارشيات الأكثر احتياجًا، وأرى أن الذى يتبرع لا يهتم إلى أى إيبارشية ستذهب أمواله.

فالأمر يشبه ما كان يحدث فى عهد الكنيسة الأولى فى عصر الرسل، عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس عليهم، كما يذكر سفر أعمال الرسل فى الكتاب المقدس: «إن جميع الذين آمنوا كانوا معًا، وكان عندهم كل شىء مشتركًا والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج».

■ ما طريقة تلاوة تعهد العرسان الذى اشترطه المجمع المقدس؟

- فى صلاة الإكليل توجد بالفعل توصية يتلوها العريس والعروس، كل على حدة، أما التعهد الجديد الذى أوصى به المجمع فهو بمثابة إقرار من العروسين يقرآه معًا فى بداية الإكليل، ولا بد من أن يتعهدا بالالتزام بما ورد فيه أمام الله والكنيسة.

■ لماذا لم تتم مناقشة فكرة توحيد المعمودية بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية خلال اجتماعات المجمع المقدس؟

- إن الحوارات المسكونية تتم بين الكنائس بواسطة لجان ممثلة لكل كنيسة على حدة، وبعد الدراسة والبحث والوصول لأى اتفاقات يتم طرح هذه النتائج على المجمع المقدس لاتخاذ القرار، لذلك لم يُرفع الأمر للمجمع المقدس بعد.

