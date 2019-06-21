المكسيك تنشر 6 آلاف جندي جنوبي البلاد للسيطرة على عملية تدفق المهاجرين

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن وزير الخارجية المكسيكي قوله اليوم الجمعة، إن وكالة الهجرة في بلاده شغلت 650 موقعًا بشكل أساسي للمساعدة في تنظيم عبور المهاجرين في الجنوب.

كانت المكسيك قد وعدت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الجاري بأن تخفض عدد المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الحدود بين البلدين من أجل تجنب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية.