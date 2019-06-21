الريال ينافس أتلتيكو مدريد للفوز بخدمات جواو فيليكس

يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لتسديد الشرط الجزائي في عقد البرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي، والمقدر بـ120 مليون يورو، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن غريمه ريال مدريد بات يمثل تهديدًا لهذه الصفقة.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن النادي الملكي قرر الدخول في الصفقة، والقيام بمحاولة أخيرة من أجل الفوز بخدمات فيليكس.



وقدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عرضًا لمسؤولي بنفيكا بقيمة 130 مليون يورو، إلا أنه أبدى رغبته في دفع 80 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 50 مليون يورو متغيرات، لكن الصحيفة أكدت أن عرض ريال مدريد، لم يغير رغبة فيليكس في الانضمام لـ "الروخيبلانكوس".



وقرر مسؤولو "الأتليتي" ضم فيليكس، لتعويض الرحيل المرتقب لنجم الفريق أنطوان جريزمان في يوليو المقبل.



وأعلن أتلتيكو مدريد ضم ماركوس يورينتي، لاعب وسط ريال مدريد، أمس الخميس، وبات قريبًا من إبرام ثاني صفقاته الصيفية بضم فيليكس.

