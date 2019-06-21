لجنة في بلدة بالقدس تحذر من امتداد قرارات الهدم لكل ضواحي المدينة

حذرت لجنة "الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم" في بلدة "صور باهر" جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، الملتف حول المدينة المقدسة.



ولفتت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدأ التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية.



وأشارت إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية ردت قبل 10 أيام الالتماس الذي تقدم به محامو المتضررين، مطلقة بذلك يد الحاكم العسكري في الضفة الغربية للتصرف كما يشاء منفذا قرارات وقف البناء والهدم الصادرة بحق الأهالي والسكان في صور باهر، والمنطار، ودير العامود".



وأوضحت اللجنة "أن معظم هذه المنشآت مقامة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص، كونها أقيمت على أراضي السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق "أ وب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية".



وأكدت اللجنة رفضها المطلق لقرارات سلطات الاحتلال، مطالبة بالتراجع عنها والتوقف عن التذرع بالحجج الأمنية الواهية، وكذلك رفضها قرار فرض حرم أمني للجدار العنصري بعرض أكثر من 200 متر.