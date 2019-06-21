تميمة كأس الأمم الأفريقية تجوب الشوارع ومراكز الشباب بالإسكندرية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسيرة احتفالية من أمام المديرية تجوب مختلف مراكز الشباب في المحافظة، تحمل تميمة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.



وقامت المديرية بهذه الجولة الاحتفالية من أجل تحفيز الشباب على الاهتمام ومتابعة البطولة، وتشجيع وطنهم بشكل لائق يظهر مصر بالشكل المشرف الذي يليق بها.



وتتمثل تميمة شعار البطولة في نسختها ٣٢، على هيئة الملك المصري الفرعوني "توت عنخ آمون"، مرتديا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة قارة أفريقيا.



ويشهد ملعب ستاد الإسكندرية أولى المباريات التي تقام على ملعبه غدا السبت الموافق 22 يونيو 2019 بين منتخبي نيجيريا وبوروندي في تمام السابعة مساءا، تليها مباراة غينيا ومدغشقر في تمام العاشرة.

ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وغينيا ونيجيريا وبوروندي ومدغشقر.