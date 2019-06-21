أوما مدافع منتخب كينيا: لن نكون منافسًا سهلًا للمنتخب الجزائري

كشف إيريك أوما مدافع منتخب كينيا الأول لكرة القدم، عن الحماس الشديد الذي يعيشه لاعبو المنتخب الكيني، قبل مباراتهم الافتتاحية أمام منتخب الجزائر بعد غد الأحد، في بطولة كأس أمم إفريقيا (مصر 2019)، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.



وأكد أوما - في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الكيني - أنه يقدر احترام منتخب بلاده لمنافسه الجزائري في مباراة الأحد، إلا أن منتخب كينيا لن يكون منافسا سهلا، وسيتطلع لبدء البطولة بشكل إيجابي.



وقال أوما "المعنويات في المعسكر مرتفعة، مصممون ومتشوقون للمباراة، نتطلع لتطبيق ما ننفذه خلال التدريبات في مباراة بعد غد، وهناك منافسة شرسة بين اللاعبين لحجز مقعد في التشكيل الأساسي وهذا شئ جيد للمنتخب الكيني".



تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تضم منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا.