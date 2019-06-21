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الجمعة 21/يونيو/2019 - 08:21 م

المدير الفني لمنتخب غينيا: مصير نابي كيتا من مباراة مدغشقر يتحدد خلال ساعات

المدير الفني لمنتخب
أ ش أ
dostor.org/2680791

أعرب البلجيكي بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا الأول لكرة القدم، عن اعتقاده بأن المباراة الأولى أمام منتخب مدغشقر بنهائيات كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر كونها أمام منتخب يشارك للمرة الأولى بالبطولة القارية، مشيرا إلى أن مشاركة النجم نابي كيتا في المباراة سيتحدد خلال عدة ساعات.

وقال بوت إن فوز المنتخب الغيني على مدغشقر ستشكل دفعة قوية وحافز للاعبين من أجل اجتياز دور المجموعات والتأهل لدور الـ 16 للبطولة، التي أكد أنها تعد الأصعب في تاريخ النهائيات بسبب مشاركة 24 من نخبة منتخبات القارة الإفريقية.

وحول إمكانية مشاركة كيتا نجم ليفربول الإنجليزي في مباراة الغد من عدمه، أوضح بوت قائلا "كيتا بات جاهزا بنسبة كبيرة ولديه الرغبة والإصرار على المشاركة، ولكن لم نحسم مشاركته في مباراة الغد أمام مدغشقر وسيتم حسم الأمر عقب اجتماع مع الجهاز الفني".

وطالب المدرب البلجيكي لاعبيه بالحذر عند مواجهة مدغشقر، مؤكدا لهم أن جماهيرهم تعقد الآمال عليهم وتتنظر منهم الكثير، مشددا على ضرورة تحضيرهم بشكل جيد.

وأعرب عن سعادته بالتجهيزات والاستعدادات التي تقوم بها مصر من أجل استضافة العرس الإفريقي قائلا "حضرت قبل شهر ولمست ما حدث من تغيير في المنشآت والبنية التحتية والملاعب"، وتابع قائلا "لا توجد مقارنة بين منتخب غينيا في عام 2013 وعام 2019.. نمتلك العديد من المواهب ومتفائل"، مشيرا إلى أن الفارق في كرة القدم هو الواقعية في التعامل مع معطيات كل مباراة.

ومن جانبه، عبر إبراهيما تراوري قائد المنتخب الغيني، عن فخره بالتواجد بنهائيات كأس الأمم الإفريقية، موضحا أن الجيل الحالي يمتلك الطموح والكثير من لاعبيه محترفون بأوروبا ويعلمون جيدا كيف يتعاملون في مثل هذه الظروف رغم عدم الخبرة الإفريقية، فهم جيل مكتظ بالمواهب وأرضية الملعب ستثبت ذلك".

وأضاف "خضنا 3 مواجهات ودية للتحضير للبطولة، ومن المؤسف أننا خسرنا المباريات الثلاث، ولكن نظرنا للأمر بإيجابية من أجل علاج تلك السلبيات التي صاحبت أداء اللاعبين حتى لا تتكرر في البطولة".

وأوضح تراوري أن "مباراة الغد ليست سهلة كما يزعم البعض كونها أمام منتخب مميز تأهل كثاني مجموعته".. مضيفا "لكننا لدينا من الثقة والمواهب ما يؤهلنا لاجتياز عقبة مدغشقر".

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

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