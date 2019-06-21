تردد قناة bein sports max الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

يخوض المنتخب المصري اليوم الجمعة، مباراة أمام منتخب زيمباوي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام علي أرض مصر.



ويسبق المباراة حفل الافتتاح والذي سينطلق في تمام الساعة الـ 8 مساء وسيستمر لمدة ربع ساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية.



وسيت إذاعة المباراة على قناة Bein Sports MAX 1 HD 1 في تمام الساعة 10 مساءً.



تردد قناة Bein Sports MAX 1 HD 1:



القمر الصناعي التردد الاستقطاب وتصحيح الخطأ العرب سات 26 شرق 11180 عمودي V 23 نايل سات 7 غرب 12245 عمودي V 23.



يشار إلى أن النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية تقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.



وتقام مباريات البطولة في 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.



وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

