القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كاس الامم الافريقية 2019

يلتقي منتخب مصر اليوم الجمعة، مع نظيره منتخب زيمباوي في المباراة الافتتاحية للنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام على أرض مصر.



وسيتم إذاعة المبارة علي عبر قناتي "beIN SPORTS MAX 1 HD" و"beIN SPORTS MAX 2 HD"، بتعليق علي محمد علي من الملعب.



كما تُذاع المباراة أرضيًا عبر قناة "Time Sports" بتعليق عصام عبده.



ويسعى منتخب مصر إلى حصد النقاط الثلاث لحسم ضربة البداية لصالحه واعتلاء قمة المجموعة، بجانب توصيل رسالة إلى جميع الفرق المتنافسة بأن منتخب مصر لن يفرط فى هذه النسخة من البطولة التى تقام على أرضه ووسط جماهيره المتعطشة لحصد اللقب الغائب عن الفراعنة منذ 2010.



يذكر أن منتخب مصر خاض مباراتين وديتين قبل أمم افريقيا 2019 أمام كل من تنزانيا وغينيا باستاد برج العرب، وفاز بهما بنتيجة 1-0، و3-1، على التوالى.